Giornata del Made in Italy | numeri da record Urso | riflettori puntati sulla nostra eccellenza nel mondo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Visitare la fabbrica di liquirizia Amarelli, in Calabria, ascoltare la storia dei maccheroni a Gragnano, in Campania, scoprire la storia della Fiera di Milano dal suo archivio storico: sono solo alcune delle attività previste per celebrare il 15 aprile, lanazionale delin. Che vuole accendere isulle migliaia di realtà imprenditoriali italiane che si fanno strada anche neldelin: oltre 440 attività L’appuntamento, voluto dal ministero delle Imprese e delinnel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, ha anche visto l’emissione speciale di un francobollo che raffigura l’Uomo Vitruviano di Leonardo. Che è stato scelto come logo della ...