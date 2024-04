Giorgio Panariello vince LOL 4 e fa un regalo a Benevento | una nuova ‘casa’ per gli animali bisognosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLOL 4 e devolve l’intero premio in denaro alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Un gesto, senza dubbio ammirevole, che ha destato gratitudine in molti, dimostrando la sensibilità e la generosità dell’attore toscano verso gli. In particolare, grazie a questa donazione verrà realizzato un rifugio adedicato ai gatti affetti da gravi patologie. L’intento è quello di garantire loro le cure adeguate e la possibilità di trovare una famiglia che li accolga con amore. La presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane NDC Animal Protection, Piera Rosati, ha annunciato con entusiasmo questa iniziativa: “Da alcuni anni nel capoluogo sannita c’è un rifugio dedicato ai cani disabili e finalmente Lndc potrà ...