Gilardino | l’ex con la Fiorentina nel destino | il miracolo Genoa per guadagnarsi l’Europa

(Di lunedì 15 aprile 2024) Albertoè un allenatore pronto per? La frase fa un certo effetto, considerando che l’anno scorso allenava in Serie B e quest’anno compete per una salvezza tranquilla. Ma è anche vero che i risultati sono innegabili e il campo è giudice più imparziale che esiste. Ilè sotto gli occhi di tutti. Una squadra che, in Serie B, stava cadendo in pezzi con la gestione Blessin, è stata presa in corsa, curata, coccolata e trasformata in un team in grado non solo di ottenere la promozione in Serie A, ma di difendere senza problemi la categoria. Ildinon ha mai avuto dubbi in stagione sul discorso salvezza. A 6 giornate dal termine si trova al 12° posto con 39 punti, con 35 gol fatti e 39 subiti. Una squadra quadra e compatta che ha formato ...