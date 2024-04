Giada Pollara morta a 14 anni dopo il malore in classe | a Inzago la cerimonia per ricordarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una pianta di melograno e una panchina rossa, bianca e lilla nel giardino della scuola per ricordare, scomparsa a 14: "Da questa panchina lei ci guarda, vi guarda. Ragazzi, vivete e gioite anche per lei". Si è tenuta all'Istituto superiore Bellisario dilain ricordo di, la studentessa stroncata, nello scorso ottobre, da un arresto cardiaco che la colse nella palestra della scuola. Presenti il preside Gustavo Matassa, gli insegnanti, i compagni e le compagne della giovane, i sindaci die Busnago, e Alessandro e Diana, i genitori della giovane: "Oggi non vogliamo pensare al destino che ce l'ha strappata. Ma al destino che, anche se per pochi, ci ha permesso di averla con noi". Durante la ...