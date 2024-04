Già in vendita i biglietti per Bari-Pisa

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 - La società Sscinforma che la predeivalidi per la gara, in programma allo stadio “San Nicola” sabato 20 aprile (14.00) è già attiva e terminerà alle 19.00 di venerdì 19 aprile. Isaranno disponibili nei puntidel circuito TicketOne e online tramite il sito web ssc.ticketone.it. INFO - Di seguito le principali informazioni: Non possono acquistare idel settore ospiti i residenti nella Provincia di; Non vi è obbligo di utilizzo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti; Vietata ladeidei settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ...

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina si è riunito alla Questura di Avellino il Gos per analizzare i suggerimenti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che aveva ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina si è riunito alla Questura di Avellino il Gos per analizzare i suggerimenti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che aveva individuato ... (anteprima24)

La polizia Giappone se ha arre stato un uomo di 36 anni accusato della vendita illegale di file di salvataggio. Il gioco in questione è Pokémon violetto e la legge che è stata violata risale al ... (game-experience)

Controlli nel fine settimana nel Vco: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza: Sempre a Domodossola un 30enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a ... hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale per la vendita al pubblico di alimenti. Dal ...

Take Off, ricavi in calo a 6,2 milioni di euro nel primo trimestre: Il prezzo medio di vendita del gruppo è pari a 17,09 euro (+28% rispetto a 13,37 euro nel primo ... tuttavia, tale decrescita era già stato previsto e incluso nelle nostre proiezioni - ha commentato l' ...