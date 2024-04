Ghostbusters | da Legacy a Minaccia Glaciale | il nuovo ciclo e l’elaborazione del lutto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ildi? Sembra ruotare intorno al concetto di memoria, presentandosi come una continua elaborazione del. Come ci suggeriscono le dediche alla fine dei due film... La memoria è il filo conduttore dei nuovi film appartenenti alla saga di. La memoria di chi non c'è più, e non a caso entrambi i titoli appartenenti a questo secondo filone sono dedicati ad altrettanti nomi illustri purtroppo scomparsi.era dedicato ad Harold Ramis, uno dei protagonisti dei film storici, oltre che co-autore di soggetto e sceneggiatura insieme a Dan Aykroyd, mentre(qui la nostra recensione) a Ivan Reitman, il regista dei primi due capitoli ...

Ghostbusters nell’era glaciale, le coincidenze di Meg Ryan, le orfane musiciste di Paolo Rossi e altri 7 film in sala e in digitale - C’è stato un dimenticabile secondo capitolo nel 1989, poi più nulla fino a Legacy del 2021 che ha sdoganato la nuova generazione di Ghostbusters, in pratica la famiglia Spengler, ponendo le premesse ...corriere