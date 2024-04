Georgia | rissa in Parlamento | il capogruppo del partito di governo colpito da un pugno in faccia – Il video

(Di lunedì 15 aprile 2024) Momenti di concitazione e paura oggi in, dove una delicata seduta parlamentare è finita in. Aleko Elisashvili, leader deld’opposizione dei “Cittadini” s’è improvvisamente avventato suldeldi“Sognono”, colpendolo con unin pieno volto mentre questi stava parlando dal podio dell’aula. Tutti i presenti nell’emiciclo si sono alzati per evitare il peggio e la seduta è poi stata sospesa. La discussione parlamentare verteva attorno alla proposta di legge sugli “agenti stranieri”: sarebbe questa la definizione che verrebbe introdotta per «schedare» associazioni e ong finanziate per oltre il 20% da entità basate all’estero. Una proposta questa al centro di aspre critiche dal momento che sembra ...

