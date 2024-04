Genoa | Messias va di nuovo ko | le ultime sull'infortunio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nelche impressiona in casa della Fiorentina, c`è una brutta notizia per Gilardino. Il tecnico dei liguri infatti ha dovuto fare a meno...

L’ex Milan Junior Messias ha raccontato il suo cambio di ruolo da quando era agli ordini di Pioli al suo passaggio al Genoa La scorsa estate Junior Messias ha lasciato il Milan per trasferirsi in ... (dailymilan)

Serie A: in campo Fiorentina-Genoa 0-1 LIVE - Fiorentina-Genoa 0-1 al 42'! Rigore perfetto di Gudmundsson che spiazza ... A Badelj le chiavi del centrocampo, con Messias e Frendrup ai suoi lati, mentre sugli esterni tocca ancora a Sabelli e ...ansa

Serie A: Fiorentina-Genoa, formazioni LIVE - Per la gara al Franchi contro il Genoa, Vincenzo Italiano potrà contare su tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Mbala Nzola. L'attaccante della Fiorentina ha dovuto dare forfait, sembra, per ...ansa

FIORENTINA-Genoa 0-1, SEGUI IL LIVE DI FV! - 41' - GOL DI GUDMUNDSSON! Rigore perfetto del numero 11 che spiazza Terracciano: Genoa in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina 39' - RIGORE PER IL Genoa! Messias steso in area da Parisi ...firenzeviola