Genoa | Gudmundsson non si ferma più | da un mese e mezzo più gol che gare

Allo Stadio Franchi, il match per la 32ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Fiorentina Genoa : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo stadio Franchi, Fiorentina e Genoa si affrontano nel ... (calcionews24)

Finisce 1-1 Fiorentina - Genoa . A segno il solito Albert Gudmundsson , poi ripreso nel secondo tempo. La squadra di Italiano non vince più in campionato. ALTRO pari ? Sfida interessante al Franchi tra ... (inter-news)

Fiorentina-Genoa 1-1, Ikone risponde a Gudmundsson - Si chiude in pareggio 1-1 lo scontro del Franchi tra Fiorentina e Genoa, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano dopo il ko con la Juve in campionato trova ancora un par ...adnkronos

Serie A, i risultati della 32^ : Fiorentina e Genoa si dividono la posta al Franchi - Dopo il kappao siglato da Mancini, la Lazio fa il possibile per ricevere applausi dai suoi tifosi, ma il poker rifilato alla ...monza-news

Fiorentina-Genoa 1-1, Ikoné tiene vive le speranze viola per l’Europa - Rischiano i padroni di casa: rigore di Gudmundsson, replica il francese. La squadra di Gilardino a un passo dalla salvezza ...msn