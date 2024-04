Genitori aggrediscono la prof che vuole punire il figlio e minacciano di morte la preside | denunciati

(Di lunedì 15 aprile 2024) La dirigente scolastica dell'istituto 'Armando Diaz' di Vaprio d'Adda (Milano) ha denunciato idi un alunno per ingiurie e percosse. I due avrebbero aggredito unache volevail loroe minacciato dila

Due episodi di violenza a scuola nel napoletano, a distanza di 24 ore, con Genitori che entrano negli edifici e aggrediscono sia le insegnanti che la dirigente scolastica. In entrambi i casi è stato ... (orizzontescuola)

Lascia la madre morta da settimane a letto con il padre in fin di vita. Il motivo è agghiacciante - Non è ancora chiarito del tutto il motivo per cui Antonio Monticelli, 60enne di Aprica, abbia lasciato nel letto dei Genitori la madre morta ...milano.cityrumors

Calci e pugni. Diciottenne aggredito - Diciottenne aggredito da due giovani ubriachi dopo uscita dalla discoteca. Picchiato con calci e pugni, portato in Pronto Soccorso. Aggressori fuggiti.lanazione

Scuola, madre aggredisce prof e minaccia di morte la preside. Il motivo sconvolgente - Si è diretta a scuola e ha aggredito prima la professoressa di suo figlio poi ... sempre più spesso di registrano all’interno delle scuole italiane ad opera di Genitori sempre meno comprensivi verso i ...milano.cityrumors