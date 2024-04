Gemonio | vandali distruggono il monumento alle vittime delle foibe Frattini Fd’I | “Atto vigliacco di soggetti eversivi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024)(Varese) – Sconcerto aper unco compiuto nella notte e scoperto nella giornata di oggi: ignoti hanno distrutto il, che si trova nei pressi del cimitero. Dario, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Valcuvia, che anni fa da assessore aveva promosso l’opera, ha detto: “È une vergognoso che dimostra come, a distanza di tanti anni, ci sia ancora chi non ha compreso che lesono state una tragedia per gli italiani”. Il rappresentante di Fratelli d’Italia chiede a tutte le forze politiche di qualsiasi colore e ideologia di condannare questo gesto compiuto da ...