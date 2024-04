Galli | “Milan fragile in difesa La squadra sembra sempre spegnersi”

L’ex direttore del Settore Giovanile del Milan Filippo Galli ha parlato dei giovani cresciuti in rossonero, da Donnarumma ad altri nazionali Filippo Galli ripercorre il suo lavoro al Milan . In ... (dailymilan)

CHAMPIONS - Ritorno quarti di finale, Barcellona-PSG su Canale 5 martedì 16 aprile - Martedì 16 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League “Barcellona-PSG”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming s ...napolimagazine

dall'inviato Vincenzo D'Angelo - De Laurentiis lavora già col nuovo d.s. Manna. Si parte da Kvara-Politano e dall’allenatore: se si liberano, piacciono anche Pioli e Italiano ...gazzetta

Sassuolo-Milan, Filippo Galli ha analizzato i problemi difensivi dei rossoneri di Stefano Pioli: le dichiarazioni - Sassuolo-Milan, Filippo Galli ha analizzato i problemi difensivi dei rossoneri di Stefano Pioli: le dichiarazioni Ospite a Milan Tv dopo Sassuolo-Milan, Filippo Galli ha dichiarato: PAROLE – «Ciò che ...milannews24