Gallant agli Usa | ' non c' è altra scelta che rispondere all' Iran'

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Non c'èse non quella diall'attacco dell'". Lo ha detto, secondo il sito Axios che cita fonti informate, il ministro della Difesa Yoavin una conversazione avuta ieri con il capo del Pentagono Lloyd Austin. La stessa fonte ha ricordato che l'amministrazione Biden e diversi altri Paesi occidentali alleati con Israele stanno esortando il governo di Benyamin Netanyahu a non precipitarsi in una ritorsione contro l'che potrebbe portare a una guerra regionale.

