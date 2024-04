Galilei al top sulle tecniche di soccorso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cinque postazioni di gara e 200 volontari, tra tutor, simulatori e truccatori. Cinquanta ragazzi provenienti da diverse scuole della Toscana, e otto squadre in contesa per il primo posto. Sono state le Olimpiadi regionali di primoper studenti promosse dalla Croce Rossa che si sono svolte a Viareggio. Simulazioni di attacchi di panico, epilessia, soffocamento, aggressione e arresti cardiaci hanno visto, tra la curiosità di alcuni passanti e lo spavento di altri, inconsapevoli della messinscena, hanno visto il trionfo dell’istituto tecnico statale Marchi-Forti di Pescia, nel Pistoiese, che andrà a rappresentare la regione alle gare nazionali di Pisa il prossimo 25 maggio. Al secondo posto l’istituto tecnico industrialedi Arezzo. "È bello vedere una così forte partecipazione – dice Salvatore Argese, vicepresidente dei Giovani Cri – anche ...

