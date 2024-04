Galaxy A35 | l’offerta Mediaworld ha tutto quello che cercate!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 aprile 2024) Qualsiasi cosa vogliate farci con il vostro smartphone, che sia scattare foto professionali, guardare film e serie tv o giocare, potete farlo con ilA35 in offerta su! Alcuni smartphone che vengono prodotti al giorno d’oggi hanno un aspetto più funzionale rispetto ad un altro, ma quando si tratta di aziende dal grande nome e dalla grande fama come Samsung, le cose diventano completamente diverse. Parliamo inoltre della serie A, una linea di prodotti Samsung appena al di sotto del top di gamma rappresentato dalla serie S, ma comunque di alto livello. Questo tra le altre cose è anche un dispositivo nuovo di zecca, infatti solo un paio di mesi fa hanno rivelato nuove informazioni a riguardo. Stiamo parlando del SamsungA35 5G, che trovate in offerta suad un ottimo prezzo che non ...