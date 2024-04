Gab guerra Israele | Risposta dolorosa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 18.40 La riunione del gabinetto diisraeliano si è concluso dopo avere esaminato le "diverse opzioni" diall'attacco iraniano della notte fra sabato e domenica. Secondo la tv israeliana Channel 12 i responsabili militari avrebbero deciso una "",senza tuttavia perseguire lo scopo di scatenare unaregionale. Il consiglio diha ribadito cheintende agire in coordinamento con gli Stati Uniti. Dunque secondo Channels 12 si opterà per un'azione che possa ottenere il via libera degli Usa.