Furto di vestiti da bambino per mille euro | coppia denunciata

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arcola, 15 aprile 2024 - Svaligiano negozio per bimbi,rintracciata dai carabinieri di Arcola in meno di 36 ore. I militari della Stazione di Arcola, nei giorni scorsi, hanno denunciato, peraggravato in concorso, un uomo ed una donna sui 30 anni di origine rumena, ma domiciliati alla Spezia. I due, dopo aver distratto la proprietaria di un negozio diper bambini di Arcola, sono riusciti ad impossessarsi di una serie di capi di abbigliamento per un valore di circa 1.000. Le immediate indagini svolte dai carabinieri, che dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno esaminato le riprese video delle telecamere della zona, hanno consentito di identificare, nel giro di poche ore, laresponsabile delcon conseguente perquisizione della loro abitazione e ...

