Furto all’interno della scuola di Pomigliano | indagano i Carabinieri

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIstazione did’Arco sono intervenuti questa mattina presso l’istituto scolastico IC5 Falcone-Paciano, in via Buonpensiero. Sconosciuti, verosimilmente durante il weekend, hanno rubato un grosso quantitativo di materiale scolastico. Decine di pc portatili, tablet, pianole, casse acustiche, 1 lettore dvd e altro. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Voghera (Pavia), 16 marzo 2024 - furto in pieno giorno, sull' auto mobile parcheggiata in strada. Per rubare la borsa da lavoro, lasciata appoggiata sul sedile, con dentro un computer portatile , oltre ... (ilgiorno)

Ladri in azione in un’ azienda a Castellarano: arrestati - Ladri in azione in un’ azienda a Castellarano: arrestati Furto aggravato l’accusa mossa a due cittadini albanesi senza fissa dimora arrestati dai ...redacon

I cittadini segnalano il Furto di rame, i carabinieri arrestano i ladri - CASTELLARANO (Reggio Emilia) – I cittadini li pizzicano a rubare 500 tonnellate di rame, i carabinieri li arrestano. Sabato pomeriggio i militari di Castellarano hanno messo le manette ai polsi a due ...reggionline

Bagnolo: scoprono le ladre in casa grazie a un’app e le fanno arrestare - BAGNOLO (Reggio Emilia) – Si sono accorti che due donne erano entrate nella loro abitazione visionando da remoto sul cellulare le telecamere installate in casa. A quel punto, hanno dato l’allarme ai c ...reggionline