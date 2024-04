Fuori orario e con le uscite ostruite Evacuato il Superlove alle Colonne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Apertae con ledi sicurezzalegge, una chiusa e una ostruita. Per questo, nella notte tra sabato e domenica, i vigili dell’unità specializzata Annonaria e commerciale e i carabinieri del Comando provinciale hanno denunciato a piede libero il titolare delClub di corso di Porta Ticinese 32, nota discoteca con vista sulledi San Lorenzo, e disposto l’evacuazione del locale perché ancora in attività dopo le 3. Il gestore è stato indagato per l’assenza dei requisiti minimi di agibilità e sanzionato in via amministrativa con una multa di 358 euro: gli investigatori hanno infatti accertato la violazione dell’articolo 89 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell’articolo 681 del codice penale, che punisce con l’arresto fino a sei ...