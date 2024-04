Freccia Vallone 2024 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Seconda delle tre gare del Trittico delle Ardenne: in mezzo all’Amstel Gold Race e alla Liegi-Bastogne-Liegi, mercoledì va in scena la, una classica ormai storica e sempre spettacolare con lo storico arrivo sul durissimo Mur de Huy che fa sempre grandissima selezione e spariglia le carte. Il circuito sarà durissimo con due salite da affrontare: prima la Cote d’Ereffe, 2,1 km al 5% per scaldare i motori, per poi arrivare appunto al Muro de Huy. 1300 metri con la pendenza media del 9,6% e picchi che negli ultimi 400 metri arriveranno addirittura sopra il 17%, con percentuali praticamente sempre in doppia cifra fino al traguardo. PARTECIPANTI Tanti saranno i grandi nomi che si cimenteranno alla, a partire da Tom Pidcock, reduce dalla bellissima vittoria in volata all’Amstel Gold Race: il britannico sarà ancora il ...