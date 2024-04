Freccia Vallone 2024 | il percorso ai raggi X Difficile anticipare la resa dei conti sul Muro di Huy

(Di lunedì 15 aprile 2024) Secondo appuntamento del “Trittico delle Arenne”, con l’88esima edizione della. Mercoledì 17 aprile va in scena la corsa da un giorno con uno dei finali più caratterizzanti e iconici, con la scalata decisiva deldi Huy che arriverà dopo 198,8 chilometri dalla partenza di Charleroi. Per questogli organizzatori hanno deciso in indurire ancora di più il, anche se risulterà complessoladeiprima dell’ultima terribile rampa. Novità importante sarà proprio nel numero di volte che ci sarà da scalare ilde Huy, che prima dell’arrivo effettivo verrà affrontato dai corridori altre tre volte, per un totale di quattro passaggi che è fatto unico nella storia della corsa. Primi cento ...

