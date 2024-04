FRANCIS BLVCK esce con “Strega” 

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Strega” diè molto più di una semplice canzone: è un viaggio emotivo attraverso le profondità della dipendenza affettiva. Andiamo ad approfondire. “Strega” è la canzone di“Strega” è molto più di una semplice canzone: è un viaggio emotivo attraverso le profondità della dipendenza affettiva. La traccia racconta una storia d’amore vissuta in prima persona da, un’esperienza che lo ha segnato profondamente. La canzone porta l’ascoltatore nel cuore di una relazione tossica, in cui l’artista si è ritrovato legato a qualcuno che non lo amava più, ma che continuava a tenerlo prigioniero del proprio dolore. Cosa rappresenta “Strega”? Nonostante le ferite emotive, i pianti e le cicatrici, la presenza dell’ex partner persisteva nella ...