Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Rolex Monte Carlo Masters | armonia finita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024) Weekend aperche sono stati immortalati sulle tribune del Court Rainier III per assistere alla finale dell’Atp ditra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. La coppia non è apparsa sorridente e raggiante come di consueto:si è mostrato accigliato mentre la sua compagna era intenta più a guardare il cellulare che l’incontro poi vinto dal tennista greco che ha fatto fuori dalla competizione Jannik Sinner. Per l’ex calciatore e la flower designer non è un periodo facile: sia l’ex capitano della Roma sia lasono alle prese con cause legali importanti, che potrebbero cambiare le loro vite. Un periodo poco sereno per...