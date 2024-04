FOTO Le bande dei “tabacchini” | colpo a via Tagliamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il doppio raid di Mercogliano pochi giorni fa, e una serie di colpi ai Sali e Tabacchi della provincia di Avellino, la banda fa tappa nel pieno centro cittadino. Ilè stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedi alla rivendita “Noviello” di Via, di fronte al Campo Coni. I malvimenti, dalle immagini della videosorveglianza pare almeno tre, dopo aver forzato con destrezza l’ingresso e tagliato la sarecinesca, non si sono dati per vinti al suono dell’allarme e disattivando il nebiogeno, hanno portato via un ingente bottino tra Gratte e Vinci e Sigarette. Ancora da quantifiare il valore complessivo della rapina e i danni provocati al locale. Secondo le indagini dei Carabinieri si tratterenne di dueche negli ultimi mesi stanno facendo razzia in irpina, diventando un vero ...