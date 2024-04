FOTO – Inter | rivoluzione nella maglia 2024-25! Le indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arrivano sempre più conferme riguardo le primesulla possibile nuovadell’per quanto riguarda la stagione-2025. Così come anticipato nelle scorse settimane, in vista della prossima stagione la primapotrebbe subire una vera e propria, così come evidenziato dal sito specializzato Footy Headlines.– L’si prepara a vincere il ventesimo scudetto. C’è grande attesa soprattutto per scoprire quale sarà la nuova primadella prossima stagione, la prima a tutti gli effetti con la seconda stella e lo scudetto cucito al petto. Arrivano sempre più conferme riguardo ledelle ultime settimane, che vedono una prima divisa letteralmente ...