FOTO | Big E rende pubblica la sua relazione con la sorella di Michin Mia Yim

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 aprile 2024) Big E è ormai fermo ai box da due anni a causa del bruttissimo infortunio al collo rimediato in occasione di un episodio di SmakcDown del marzo 2022. Inizialmente si pensò addirittura ad un rischio paralisi, fortunatamente scongiurato. Big E ha ripreso a svolgere una vita normale, senza però fare ritorno sul ring e non si sa se mai potrà farlo. Nel frattempo la Superstar WWE ha trovato l’amore e ha deciso ora direla sua. Big E con Kris Yim Tramite un post su Instagram, Big E ha resola sua storia d’amore con Kris Yim,della Superstar WWE Mia Yim (). A differenza della, Kris non è una wrestler bensì una make up artist e influencer. Non è chiaro da quanto i due stiano insieme, sta di fatto che ora hanno ...