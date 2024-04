FOTO ? Inter | ma il fratello di Conte? | «102 punti! C’è chi legge la storia e chi la scrive»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ildi Antonio, Daniele, stuzzica l’che non potrà superare la Juventus del 2013-14 comeconquistati in una singola stagione. OGNUNO HA IL SUO TROFEO ? Ai tifosi della Juventus non è rimasto che festeggiare per le briciole. Difatti, ieri l’, pareggiando col Cagliari, non potrà superare i 102della Juventus di Antoniodella stagione 2013-14. A quanto pare si tratta di una grande traguardo per loro, una sorta di scudetto consolatorio. In effetti, fa molto sorridere. Non è passato inosservato, a tal proposito, il post deldi Antonio, Daniele, sul suo account Instagram. E anche quest’anno la Juventus ha fatto il suo…-News - Ultime notizie e calciomercato ...