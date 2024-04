Formaggi a cento euro al chilo e soggiorni nelle grotte I segreti dell' agriturismo amato da Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Alla scopertae molte anime di Ferdy Wild. Qualcuno lo chiama l'dei Vip, qualcun altro l'dei record, per gli oltre 270mila contatti social, la lista d'attesa infinita, il Guinness di mungitura veloce (nel 2013: 10,7 litri in 3 minuti) o ilo a 100 e piùal. Eppure limitarsi a questo non rende merito a quel che c'è dietro. Perché tutti questi primati sono la diretta conseguenza di un lavoro fatto con rigore e intelligenza che parte da lontano. L'Ferdy «L'l'ha aperto Ferdy nel 1989». Ferdy è il papà di Nicolò Quarteroni, il volto più social di Ferdy Wild. Figlio di un boscaiolo, Ferdy ha sin da subito lavorato per la salvaguardia di biodiversità, il cibo sano, etico, concetti che ...