Follia totale in Uruguay | scambia il campo per il ring e si scatena il parapiglia | 10 espulsi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Scene orrende durante la partita tra il Defensor Sporting e il River Plate, con i calciatori impegnati in una maxi-rissa. Guerrero in particolare è apparso incontrollabile.

Cotta: “Pareggiare così è una Follia. C’è stato un blackout totale” - Abbiamo rischiato di prendere gol in diverse situazioni e alla fine è arrivato da rimessa laterale, è una Follia. Non è semplice fare una ... C’è stato un blackout totale. La squadra era pronta ad ...varesenews

“I bambini ridono per imitare la mamma e per capire il mondo” - Il professore di Siena ha dedicato il suo ultimo libro alla risata nell’età infantile: “Non è solo espressione di gioia, ma la chiave per crescere” ...repubblica

Follia totale del weekend su eBay: 67% di sconto per realme C67 - Realme C67 è indubbiamente uno smartphone adatto ai task di tutti i giorni: troviamo un eccellente pannello da 6.72 pollici Full HD con cui guardare tutti i video che vuoi ad alta risoluzione, un buon ...telefonino