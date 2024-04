Firenze | morto il calciatore Mattia Giani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’purtoppodi Ponte a Egola che ieri aveva accusato un malore durante la gara valida per il campionato di Eccellenza tra il Lanciotto Campi e il Castelfiorentino. Il, ricoverato presso l’ospedale Careggi di, non ce l’ha fatta. In sua memoria gli atleti osserveranno un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi., il messaggio di Gravina “Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai familiari di”, afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina tramite i canali ufficiali della FIGC. ...