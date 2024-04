Firenze, alla Fondazione Zeffirelli “Ritratti. Monaci Ortodossi”, mostra e workshop - Il lavoro artistico di Vitaliy Zherdev dal 16 aprile fino al 30 giugno sarà presente alla Fondazione Zeffirelli con la sua mostra ...lanazione

Ikoné risponde al solito Gudmundsson: il Genoa prende un punto anche a Firenze - Posticipo della 32ª giornata a Firenze, i padroni di casa vanno sotto su rigore e ... al 26' annullato un gol alla Fiorentina su un diagonale di Belotti, che dopo revisione Var è apparso in fuorigioco ...gazzetta

Firenze, crisi in Medio Oriente: innalzata vigilanza al Duomo, agli Uffizi, alla stazione e in aeroporto - Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 15 aprile 2024, in Prefettura a Firenze una riunione di coordinamento delle forze di polizia alla luce della crisi in corso in Medio Oriente e dell’aumento delle te ...firenzepost