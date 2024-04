Firenze | adolescente scippata del cellulare sulla tramvia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – Un’dello smartphone alla fermata della. È successo venerdì scorso 12 aprile a una 15enne, alla fermata Talenti della T1 a, sull’omonimo viale in zona Isolotto. “Erano le 17,20 e mia figlia eravicina alle porte – racconta Gioietta, la mamma – Aveva appena finito di parlare con un’amica e stava rimettendo ilin tasca, nello stesso momento le porte si stavano aprendo. Lo scippatore ha atteso questo momento, probabilmente perché è quello in cui è più facile agire: le ha strappato il telefono di mano, è uscito dal tram, le porte si sono richiuse e lui è andato in direzione Batoni a piedi. È il modus operandi di questo genere di scippo, guardano chi è più distratto al ...