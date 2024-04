PLZEN ( Repubblica Ceca ) (ITALPRESS) – La Fiorentina non va oltre un pareggio a reti bianche contro il Viktoria Plzen nel match della Doosan Arena valevole per l’andata dei quarti di finale di ... (ildenaro)

Fiorentina-Viktoria Plzen: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - E` tempo di Conference League. La Fiorentina entra nella fase più calda della competizione (che l`ha vista finalista nella scorsa stagione) sfidando il Viktoria.calciomercato

COR. FIO, Ultima chiamata per l'Europa. Turnover ma non troppo - "Ultima chiamata". Questo il titolo della prima pagina del Corriere Fiorentino (edizione in viola proprio per Fiorentina-Genoa). Il quotidiano locale parla del match di oggi ...firenzeviola

COR.SPORT, Bivio stagionale. Priorità a giovedì (anche nelle scelte) - Tra i desideri di coppa e una rincorsa europea che, in campionato, si fa dura ma non proibitiva, la Fiorentina apre una settimana decisiva della stagione ospitando il Genoa. La gara da non sbagliare - ...firenzeviola