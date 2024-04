Fiorentina | la lettera di Commisso Ferrari promosso dg | a Pradè l' area sportiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 - Roccotorna a farsi sentire da New York e questa mattina ha inviato unaal mondo, letta durante la trasmissione 'Buongiorno Viola Park' in onda sui canali del club. Nelladel patron viola è stata certificata la promozione di Alessandrocome nuovo direttore generale della. E' dunque lui il sostituto del compianto Joe Barone. Danieleresta direttore sportivo. "Mi dispiace non essere presente ma lo sarò nei prossimi giorni - scrive-. Oggi ho voluto in ogni caso farvi sapere come affronteremo i prossimi impegni. Non sarà facile senza la persona che guidava tutto e tutti e che mi faceva sapere come andavano le cose. Joe Barone rimarrà per tutti noi una persona ...