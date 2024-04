Fiorentina | Italiano | “Un pareggio che potevamo trasformare in vittoria”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il tecnico dellaVincenzocommenta ilper 1-1 contro il Genoa: “Ho detto ai ragazzi che al primo anno questa partita la perdevamo per la troppa foga. Ci portiamo a casa il gol di testa di Ikonè, ile l’aver ruotato un po’ di uomini per necessità in vista della partita di giovedì prossimo che è importante. E’ unche però, con una maggiore velocità nel far girare il pallone,in. Giovedì dobbiamo giocare un po’ più veloce rispetto alle ultime partite, secondo me possiamo farlo perché ne abbiamo la possibilità. Sul gol Ikonè è stato bravo a buttarsi dentro, gli esterni devono fare meglio perché nelle gare decisive serve la loro qualità. Nella ripresa abbiamo cercato il ...