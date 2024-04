Fiorentina-Genoa | formazioni | televisione | orari I viola in campo per il posticipo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 –impegnata nelcontro ilallo stadio Franchi. E’ la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 e per idel presidente Commisso la sfida rappresenta uno degli ultimi treni per agganciare l’Europa in classifica. Unache ritrova il suo passato: alla guida delc’è infatti in panchina quel Gilardino che ha indossato la magliada giocatore.si gioca alle 18.30 di lunedì 15 aprile. Arbitra Di Marco di Ciampino. Probabili(4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Kouamè; Belotti. ...