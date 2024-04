Fiorentina-Genoa 1-1 | Ikoné tiene vive le speranze viola per l’Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 -non sono andate oltre il pari, nel primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. Nel match disputato allo stadio Franchi, valido per la 32^ giornata di campionato, ie i rossoblù hanno chiuso sull'1-1 una sfida ricca di emozioni. Il calcio di rigore di Gudmundsson, realizzato al minuto 42, non è stato sufficiente al Grifone per portare a casa i tre punti., su assist di Bonaventura, ha infatti sigillato il risultato finale al 54', tenendo viva la speranza europea per la squadra di casa. I ragazzi di Vincenzo Italiano, infatti, sono all'inseguimento di un posto per l'Europa in vista della prossima stagione, mentre a quelli di Gilardino manca solamente l'aritmetica certezza per conquistare una salvezza che è sempre più vicina. Le formazioni titolari Vincenzo ...