Fiorello | “Amadeus ospite ultima puntata VivaRai2 | forse ultima cosa in Rai”

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – "Aspettiamo Jovanotti all'ultima puntata che sarà il 10 maggio". E ci sarà anche Amadeus "e credo che sarà l'ultima puntata che farà in Rai. Potrebbe essere. Ama ti aspettiamo". Fiorello, insieme a Biggio, Casciari e tutta la banda di 'VivaRai2!', svela così qualche sorpresa per il finale di stagione.

Fiorello annuncia la presenza di Amadeus nella puntata finale di Viva Rai2! del 10 maggio - Fiorello annuncia la presenza di Amadeus nella puntata finale di Viva Rai2! del 10 maggio e ironizza sul titolo de La Stampa che ribattezza il conduttore «mister 100 milioni».lettera43