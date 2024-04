FIORELLO | “AMADEUS MISTER 100 MILIONI? NON È CORRETTO | L’ARTICOLO DICE ALTRO”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mentre si attende la nota ufficiale Rai sul futuro dicritica “La Stampa” che titola “100”. Da Viva Rai2, lo showman difende il suo amico fraterno: “Ma povero, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nelinterno situtt’e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose”. “Però qui sembra”.ritrova il sorriso e scherza: “Fosse vero, poi,la prima cosa che farebbe con 100è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di ...