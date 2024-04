Fiorello a Viva Rai2! | anticipa il finale con Amadeus e Jovanotti Malika Ayane seduce

Fiorello anticipa cosa accadrà nell' ultima puntata di Viva Rai2 del 10 maggio , quando Jovanotti tornerà in Tv dopo il lungo infortunio e ci sarà anche Amadeus : "Penso sarà la sua ultima apparizione ... (fanpage)

Nella consueta rassegna stampa di Viva Rai2! tiene ancora bamco il tema Amadeus: il conduttore, annuncia Fiorello , sarà "ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio". Ma non finisce qui: ... (quotidiano)

Fiorello, 'Amadeus al gran finale di Viva Rai2! il 10 maggio' - Nella consueta rassegna stampa di Viva Rai2! tiene ancora bamco il tema Amadeus: il conduttore, annuncia Fiorello, sarà "ospite da noi all'ultima puntata, quella del 10 maggio". (ANSA) ...ansa

Viva Rai 2 chiude allo stadio Olimpico: festa grande per Fiorello e Amadeus, l’addio alla Rai - Fiorello chiude Viva Rai 2 allo Stadio Olimpico: una festa che potrebbe essere la festa di addio anche per Amadeus Lo scopriremo solo nelle prossime ore ...ultimenotizieflash

Fiorello: “Viva Rai2 chiude il 10 maggio con Jovanotti e Amadeus, per lui ultima apparizione in Rai” - Fiorello anticipa cosa accadrà nell'ultima puntata di Viva Rai2 del 10 maggio, quando Jovanotti tornerà in Tv dopo il lungo infortunio e ci sarà anche ...fanpage