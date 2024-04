Finisce 1-1 al “Franchi” fra Fiorentina e Genoa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – Un punto a testa peral termine di una gara divertente e ricca di colpi di scena, soprattutto a cavallo fra i due tempi. Per i viola un pari che però serve a poco visto che l’Europa resta lontana, per gli ospiti invece un pareggio che smuove la classifica e dimostra ulteriormente la crescita dal punto di vista tecnico e di personalità dell’undici di Gilardino. E’ laad andare per prima in vantaggio al 25? con Belotti che conclude perfettamente su un assist di Beltran, quest’ultimo fra i migliori dei viola, ma il numero 20 gigliato scatta poco oltre la linea difensiva dei liguri e la rete viene annullata. Sarebbe stata una punizione fin troppo severa per ilche con Ekuban, schierato a sorpresa da Gilardino, aveva sprecato al 21? e al 22? due ottime chance, con ...