Fincantieri protagonista all’AI Week di Rimini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 aprile 2024), azienda pubblica italiana operante nella cantieristica navale, ha partecipato, evento sull’intelligenza artificiale svoltosi adall’8 al 12 aprile. Durante il workshop, intitolato “Portare il Futuro a Bordo. Come l’AI ha cambiato la comunicazione di”, l’azienda ha esplorato le sfide e i possibili rischi presentati dall’Intelligenza Artificiale Generativa per le aziende, oltre ai successi ottenuti in meno di un anno grazie all’integrazione di queste tecnologie avanzate. L’AIdi, evento giunto alla quinta edizione, ha visto protagoniste importanti aziende e personalità nazionali e internazionali quali Abram Maldonado, Open AI Ambassador, e Guido Scorza, garante della privacy. Nel corso dell’evento si è parlato di ...