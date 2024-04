Fiamme Oro asfaltate Il primato al Viadana

(Di lunedì 15 aprile 2024) Unsenza pietà espugna il campo delleOro e conquista ildefinitivo in Serie A al termine della stagione regolare. Nei gironi tricolori ilè inserito nel gruppo 1 con Valorugby e Codorno, due avversarie alla portata con gli spauracchi Rovigo e Petrarca spediti nel gruppo 2. Le due vincenti accederanno alla finalissima del Lanfranchi di Parma.ORO-20-35 (0-5). A.L.M.

