Fiamme in cartiera Intervento lampo

(Di lunedì 15 aprile 2024)e momenti di paura nella serata di sabato allaSanta Gemma Trading Company di via del Brennero 1040 a San Marco, in una zona della periferia dove si concentrano varie aziende e alcune concessionarie di auto. L’incendio di un macchinario, secondo le prime e sommarie informazioni, si sarebbe sviluppato intorno alle 20. Sul posto sono arrivate subito due squadre dei vigili del fuoco con autobotte che hanno prima spento lequindi effettuato la bonifica e chiuso l’con la perimetrazione dell’area. Le operazioni di bonifica e di controllo dell’area sono andate avanti fino all’una di notte e hanno impegnato i vigili del fuoco. Dopo lo spegnimento adesso è il momento della conta dei danni. A quanto risulta, l’incendio ha coinvolto anche una parte del prodotto finito che si trivava nelle ...

Incendio alla cartiera, Fiamme innescate dalla bobinatrice - Lucca - Sarebbero partite da una bobinatrice in funzione le Fiamme all’origine dell’incendio divampato sabato sera in una cartiera di via del Brennero. Ma la produzione potrebbe ripartire già lunedì ...noitv

Libertas Lucca, buona la prima ai playoff: battuto Castelfranco in gara 1 dei quarti - Libertas Lucca, buona la prima nei quarti di finale playoff: è vittoria in casa contro il Castelfranco Frogs che significa mettere un piede in semifinale. Giovedì, sul parquet castelfranchese, c’è il ...luccaindiretta

Lucca: paura per un incendio in una cartiera di via del Brennero - LUCCA – Un incendio è divampato questa sera, 13 aprile 2024, poco prima delle 20 a Lucca. Due squadre di vigili del fuoco con autobotte dalla sede Centrale, sono intervenute in via del Brennero della ...firenzepost