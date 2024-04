Festival Comics Fumetto | giochi e divertimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024) Buon riscontro di pubblico per la prima edizione di Melegnano, ildelche nel fine settimana ha richiamato appassionati e curiosi nel castello mediceo e nelle tensostrutture esterne. Non solo fumetti, ma anche travestimenti cosplay, escape room, videohanno animato la kermesse promossa dal marchio Melegnanoin accordo col Comune. Accanto adi abilità hanno trovato spazio alcuni momenti di dibattito. Come quello di sabato alle 11, quando Melissa Vanella e Martina Rolli hanno spiegato tendenze del fenomeno "Cosplay". Sempre sabato, alle 15, l’evento "L’inizio dell’incubo" ha acceso i riflettori su Dylan Dog grazie anche alla presenza dei fumettisti Angelo Stano e Giampiero Casertano, nonché del gruppo di collezionisti Dylandogofili. Ieri si ...