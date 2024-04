Festa di Primavera Grosseto | una piazza di fiori ‘solidali’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024), 14 aprile 2024 – Sotto gli occhi della statua di Canapone è sbocciato un giardino di. Cinquemila piante hanno coloratoDante in occasione della "di", l’evento organizzato dal Comitato per la Vita, che ha trasformato lacittadina in un giardino da favola. Perché insieme alle piante era stata allestita una carrozza in stile fiabesco, che ha attirato l’attenzione di chiunque sia passato in centro. Oltre all’immaginazione, anche la favola vera, quella che ha sempre il lieto fine da quarantun anni, ovvero il grande impegno del Comitato per la Vita. Difficile spiegare cosa davvero rappresenti il Comitato per la città, ma forse una parola può sintetizzarlo: felicità. Quella felicità che traspare dal sorriso dei volontari, pronti ad accogliere i ...