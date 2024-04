Festa conferma le dimissioni e lascia in suspense per il bis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Alle ore 23:59 di oggi, lunedì 15 aprile, scade il termine di 20 giorni dalla presentazione delledel sindaco di Avellino, Gianluca, protocollate al Palazzo comunale in data 26 marzo 2024. Come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone, al comma 3, viene stabilito che "lepresentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio e che, in tal caso, si procede allo scioglimento del consesso ed alla nomina di un Commissario". In altre parole al girar delle lancette sulla mezzanotte, da martedì 16 aprile Gianlucaufficialmente non è più sindaco di Avellino, finendo volontariamente il suo mandato a poco meno di due mesi esatti dal ritorno alle urne.