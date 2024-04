Ferilli | Mannoia | Lucarelli | le “tifose” dell’Iran | per loro Israele è colpevole anche quando viene attaccato

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sabrina, Selvaggia, Fiorellae gli altri. Bisogna dirlo, l’attaccoadha portato a sinistra reazioni bizzarre: o silenzi, o improvvisati esperti/e di geopolitica, che incolpanocon missili e droni. Un cambio di “divisa” in corsa: si tolgono per un po’ la casacca della Palestina, e indossano la maglia verde, bianco, rossa. Sono collettivi, movimenti radicali maopinionisti, vip e politici. Fa una carrellata dei giustificazionisti delle ragioni degli Ayatollah, Francesco Giubilei sul Giornale. La tesi di tutti costoro è lunare: l’uomo da fermare è Netanyahu, non l’Iran. I ...