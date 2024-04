Ferguson | stagione finita per il capitano rossoblù | lesione del crociato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bologna, 15 aprile 2024 – Una doccia scozzese. Una doccia freddissima per il Bologna. Le sensazioni erano già negative, ma ora è arrivata l’ufficialità:per Lewis. La nota arrivata da Casteldebole poco dopo le 17 non lascia spazio all’immaginazione: “Gli esami cui è stato sottoposto Lewisin seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro hanno evidenziato ladel legamento– si legge -. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero”. Quanto starà fuori il? Difficile fare previsioni ora, anche se in casi come questo l’assenza non è mai inferiore ai 6 mesi. Quel che è dolorosamente certo è che il Bologna perde uno dei suoi ...