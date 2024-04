Fenomeno pickpocketing a Napoli | lotta ai borseggiatori | i consigli da seguire

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Idaper stare sempre bene attenti ai, evitando di cadere in trappola e ritrovarsi a dover fare i conti con brutte sorprese, camminando per. In una città in continuo sviluppo come, i turisti aumentano ogni giorno e i mezzi pubblici sono sempre più affollati, specie nei weekend. Lo sanno